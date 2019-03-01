ABD'nin Venezuela'da uluslararası gözlemciler denetiminde seçim düzenlenmesi çağrısı yapan tasarısı, BMGK'de Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

ABD'nin Venezuela'da uluslararası gözlemcilerin denetiminde başkanlık seçimi yapılması çağrısı yapan tasarısı Rusya ve Çin tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto edildi.



Rusya'nın Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı ise yeterli desteği alamadığı için kabul edilmedi.



ABD ve Rusya, BM Güvenlik Konseyine ayrı ayrı karar tasarısı sundu.



Rusya ve Çin, ABD tarafından hazırlanan, "barışçıl bir siyasi sürecin başlaması için uluslararası gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve güvenilir başkanlık seçimi yapılması ve uluslararası insani yardım çağrısı yapan" karar tasarısını veto etti.



ABD'nin tasarısına konseyin geçici ülkelerinden Güney Afrika da karşı çıktı. Tasarıya 9 ülke destek verirken, Ekvator Ginesi, Endonezya ve Fildişi Sahili çekimser kaldı.



Rusya'nın Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı ise 9 üye ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.



BM Güvenlik Konseyinde bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve 5 daimi üye Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.