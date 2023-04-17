Rusya ve Çin'den askeri iş birliği

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, başkent Moskova’da Bakan Li’yi kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşmedeki ifadelerine yer verilen Putin, Rusya ile Çin’in askeri alanlardaki işbirliğinden ötürü memnuniyetini dile getirdi.

Putin, "Askeri birimlerimiz aracılığıyla etkin şekilde çalışıyoruz, düzenli olarak yararlı bilgi alışverişinde bulunuyoruz, askeri teknik alanlarda işbirliği ve ortak tatbikatlar yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Söz konusu tatbikatların, kara, deniz ve hava birliklerinin katılımıyla Uzak Doğu’da ve Avrupa’da yapıldığına işaret eden Putin, "Kuşkusuz bu da ilişkilerimizin yüksek düzeyde güvene dayalı stratejik doğasını güçlendiren bir diğer önemli alandır." dedi.

Li de görüşmede iki ülkenin askeri alanlardaki işbirliğinin artarak devam ettiğini anlattı.

Çin Savunma Bakanı, "Son dönemde Rusya ile Çin arasında askeri ve askeri-teknik alanlardaki işbirliği çok iyi gelişiyor. Bu durum küresel ve bölgesel güvenliğe büyük katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.