Rusya ve Çin'den dev tatbikat

Rusya ve Çin ortak askeri iş birliğine bir yenisini ekledi. Okyanus 2024 tatbikatına tam 90 bin personel katıldı. Tatbikat 2 okyanus ve 4 denizde icra edildi.

Rusya ve Çin'den dev tatbikat
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Rusya ve Çin Okyanus-2024 Tatbikatını icra etti.

Tatbikat, Pasifik ve Arktik Okyanuslarıyla birlikte Japon Denizi, Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi’nde yapıldı.

10 Eylül’de başlayıp 16 Eylül’e kadar süren tatbikata 400'den fazla savaş gemisi, denizaltı ve destek gemisinin yanı sıra 120'den fazla deniz uçağı ve 90 bin personel katıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, manevraların ilk aşamasında, muharebe eğitim sahalarında kuvvet gruplarını konuşlandırma çalışmaları yapıldığını, ikinci aşamada ise tatbikat katılımcılarının şartlı düşmanın stratejik öneme sahip tesislerini ve kuvvetlerini yenmek için ‘çıkarma ve muharebe operasyonları’ düzenlediğini bildirdi.

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