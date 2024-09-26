Rusya ve Çin'den yeni askeri tatbikat! "Kuzey/Etkileşim-2024" tatbikatı başladı

Atlantik cephesinin yoğunlaşan tehditlerine karşı Rusya ve Çin askeri iş birliğini derinleştirmeye adım adım devam ediyor.

Eylül ayının ortasında 90 bin askerin katılımıyla Okyanus-2024 tatbikatı yapan Çin ve Rusya’nın 21 Eylül’de başlattığı “Kuzey/Etkileşim-2024” sürüyor.

28 Eylül’de sona erecek ve Japon Denizi ile Ohotsk Denizi'ndeki tatbikata Rusya 5, Çin ise 4 savaş gemisi ile katılıyor. Aynı zamanda her iki ülkenin hava kuvvetleri de tatbikatta yer alıyor.

Tatbikatta, sahte bir düşmanın havadan, sudan ve su altından saldırısını püskürtmenin senaryosu icra ediliyor. Bunun yanı sıra korumasız bir yol kenarında ortak manevra ve savunma çalışmaları yapılıyor. Ayrıca uçaksavar ve denizaltısavar silahları kullanılarak atış yapılıyor.

İki ülkenin söz konusu bölgede yaptığı 3’üncü tatbikat olduğu belirtildi. “Kuzey/Etkileşim” adı verilen tatbikatının ilkinin 2017 yılında yapıldığı kaydedildi.

Uzmanlar artan tatbikatlarda, iki bağımsız ordunun yan yana savaşmak için ekipmanlarının sorunsuz çalıştığını tespit edildiği değerlendirdi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi de Çin ve Rusya’nın 2003’ten bu yana tatbikatları artırdığını belirtti. Merkeze göre 2003 ile 2021 yılları arasında iki ülke 78 ortak askeri tatbikat yaptı. Bu sayının Ağustos 2024 itibarıyla 102’ye ulaştığını belirten Merkez, son iki yılda 20’den fazla tatbikat yapıldığını bildirdi.

Tatbikat gelişmeleri sürerken Çin’den kıtalararası balistik füze denemesi geldi. Çin Savunma Bakanlığı, sahte savaş başlığı taşıyan füzenin Pasifik Okyanusu açıklarında belirlenen bir bölgeye düştüğünü duyurdu.

Açıklamada, test fırlatışının, Çin ordusunun yıllık eğitimin planındaki rutin bir faaliyet olduğu ifade edildi. Testin, uluslararası hukuka ve pratiklere uygun icra edildiği, herhangi bir ülkeyi hedef almadığı kaydedildi.