Rusya ve Hindistan'dan işbirliği açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Moskova’da gerçekleştirilen bir görüşmede savunma işbirliğini geliştirmek üzere anlaşmaya imza attı.

Rusya ve Hindistan'dan işbirliği açıklaması
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklık vurgulandı.

Görüşmenin Öne Çıkan Noktaları:

Köklü Dostluk Vurgusu: Belousov, Hindistan ile Rusya’nın ilişkilerinin tarih boyunca karşılıklı saygıya dayalı olarak geliştiğini belirtti ve bu dostluğun zamanın testinden geçtiğini ifade etti.
Stratejik İşbirliği: Görüşmenin, askeri sanayi ve güvenlik gibi alanlarda ilişkileri daha da güçlendireceğine duyulan güven dile getirildi.

Hindistan’ın Mesajı: Hindistan tarafı, Rusya ile işbirliğini sürdürme ve ortak stratejik çıkarlar doğrultusunda ilerleme niyetini teyit etti.

Bu toplantı, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik alanlarındaki bağları derinleştirme yolunda bir adım olarak değerlendiriliyor.

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