İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Moskova'da biraraya geldi. Lavrov ve Zarif toplantı sonrası Türkiye ile ABD arasındaki mutabakat hakkında konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı "Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz" dedi. Zarif ise "Amerika'nın Suriye'deki varlığının gayri meşru olduğunu" vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Rus mevkidaşi Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi.



Rus ve İranlı bakanlar gündemdeki uluslararası meseleleri ele aldı. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Sergey Lavrov ve Cevad Zarif'e Türkiye ile ABD arasında yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı soruldu.



İran ve Rusya dışişleri bakanları Türkiye'nin Güvenli Bölge planına destek verdiler.



Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye'nin, sınırlarında güvenliğinin sağlanması konusundaki meşru çıkarlarını kabul ediyoruz" dedi.



Lavrov, askeri çatışmanın azaltılması, halkın çektiği acının hafifletilmesi ve insani yardım için gerekli şartların oluşturulması için her türlü anlaşmayı desteklediklerini vurguladı.



Rus Bakan, ABD ile Türkiye arasında alınan kararlar bağlamında Fırat'ın doğusunda yaşayan Araplar'ın çıkarlarına saygı duyulmasından yana olduklarını ifade etti. Lavrov Suriye'nin egemenliğine ve bütünlüğüne saygı duyan kararlardan yana olduklarını söyledi.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise İran'ın Türkiye'nin sınırlarını koruma konusundaki endişelerini anladığını ifade etti. Ancak ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığına karşı çıktıklarının altını çizdi.



İranlı Bakan, "ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı yasadışı ve yıkıcıdır. ABD'nin varlığı, bölgede yaşayan farklı kabileler arasında tartışmalara yol açıyor ve Suriye'nin bütünlüğünü bozuyor" şeklinde konuştu.



Zarif çözüm olarak ise bölgesel işbirliğini işaret etti. İranlı Bakan, "Türkiye'nin sınırlarını koruma konusundaki endişelerini anlıyoruz ancak Suriye yönetimiyle işbirliği geliştirmek ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde hareket etmek, bu kaygının giderilmesinin en iyi yoludur" dedi.



Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya ve İran'ın Hint Okyanusu'nda ortak tatbikatlar yapmayı planladığını açıkladı.



İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Hint Okyanusu'nda Rusya'yla ortak tatbikat yapacağız. Belki diğer ülkeler, tatbikata katılmaya ilgi gösterebilir" dedi. Ayrıca Zarif, Basra Körfezi'nde güvenliğin sağlanması için Rusya ve İran'ın benzer planlara sahip olduğunu kaydetti.



İran ile Rusya, Rusya'nın Donanma Günü olan 29 Temmuz'da askeri işbirliği mutabakatı imzalamışlardı. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, iki ülkenin Hint Okyanusu, Mekran Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeğini duyurmuştu.



ulusal.com.tr