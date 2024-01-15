Rusya ve İran savunma anlaşması imzalayacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Aştiyani telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri istişare etti.

Telefon görüşmesiyle ilgili açıklamada, iki ülkenin büyük bir anlaşma imzalayacağı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve BM Şartı'nın diğer ilkelerine koşulsuz saygı da dahil Rusya-İran ilişkilerinin temel ilkelerine değişmez karşılıklı bağlılığın korunduğunun altını çizen Şoygu ve Aştiyani, bu hususlara Rusya ile İran arasında imzalanmak üzere hazırlanan büyük anlaşmada yer verileceğini kaydetti.

Rusya ve İran arasındaki askeri ve askeri-teknik işbirliği konularını ele alan bakanlar, bölgedeki güvenlik durumu hakkında da görüş alışverişi yaptı. Şoygu, iki ülkenin gerçekten eşit bir çok kutuplu dünya inşa edilmesi yönündeki ortak çabalarının tutarlı şekilde arttığını vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Şoygu ve Aştiyani arasındaki telefon görüşmesinin dostane bir atmosferde gerçekleştiğinin ve Moskova ile Tahran arasındaki stratejik ilişkilerin pekişmesinde yeni bir adım olduğunun altını çizdi.

Gün içerisinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.