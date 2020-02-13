Rusya ve İran'dan İsrail'e tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ile ilgili konuştu.

Zaharova, İsrail'in saldırılarının Suriye'de istikrarsızlaştıcı bir etki yarattığını söyledi. İsrail'in hem Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini hem de sivillerin yaşamını tehlikeye attığını vurguladı.

Bir açıklama da İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi'den geldi.

Musevi, İsrail'in, İran'ın Suriye'deki ve bölgedei çıkarlarına karşı yapacağı eylemlere yanıtın çok sert olacağını ifade etti.

Musevi, İsrail'in işgalci bir terör devleti olduğunu ve İran'ın Amerika ve İsrail tarafından desteklenen terörizmle mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.

ulusal.com.tr

