İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’nin güneyindeki çatışmalar ve İran’ın bölgedeki varlığının ele alındığı belirtildi.
Liberman, İran'ın ve müttefiki olan Hizbullah hareketinin Suriye'deki askeri varlığının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Görüşmede, İran'ın bu ülkede tutunmaya çalıştığını fark etmeleri halinde İsrail'in ‘beklemeksizin harekete geçeceğini' söyledi.
Liberman ve Şoygu bir ay önce Moskova'da görüşmüş, görüşmenin başlıca konusu yine Suriye-İsrail-Ürdün sınırındaki gelişmeler olmuştu.
ulusal.com.tr
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