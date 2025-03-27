Rusya ve KDHC arasında yeni kara köprüsü! Stratejik ortaklık güçleniyor

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, Rus devlet ajansı RIA’ya yaptığı açıklamada, köprünün inşa sürecinin henüz başlamadığını ancak hazırlıkların devam ettiğini belirtti. “Taraflar şu anda tasarım belgelerini tamamlıyor, inşaat ekiplerini oluşturuyor ve gerekli teçhizatı topluyor” diyen Matsegora, köprünün iki ülke arasındaki ulaşımı güçlendireceğini vurguladı.

Yeni kara köprüsünün 850 metre uzunluğunda olacağı ve Rusya’nın kara yolu ağına entegre edileceği bildirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, şu anda yalnızca demiryolu ile sağlanan sınır geçişlerinin çeşitleneceği ve ticaret ile askeri iş birliğinin hız kazanacağı öngörülüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Pyongyang’a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları sürerken, bu yıl içinde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Rusya’ya iade-i ziyaret yapması planlanıyor.

SI Analytics tarafından yayımlanan rapora göre, köprü projesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik bağları güçlendirirken, aynı zamanda Kuzey Kore ve Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımların etkisini zamanla azaltabilir.