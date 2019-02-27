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Rusya ve Suriye'den ortak açıklama: ABD'ye 'Terk et' çağrısı

Amerika'nın Suriye'de asker bırakacağını açıklaması üzerine Rusya ve Suriye'den ortak bir açıklama geldi. İki ülke Amerika'dan askerilerinin tamamını Suriye topraklarından çekmesi istendi

Rusya ve Suriye'den ortak açıklama: ABD'ye 'Terk et' çağrısı

Washington, çekilme kararı aldı Suriye'de "Yerel ortaklara" destek adı altında en az 200 asker bırakacağını duyurdu.

Amerika'nın bu açıklamasına Suriye ve Rusya'dan ortak yanıt geldi. Şam yönetimininde imzası bulunan açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

İki ülkeden yapılan ortak açıklamada Amerika'ya birliklerini Suriye'den çekmesi çağrısı yapıldı. Ortak açıklamada "Askeri birimleri Suriye topraklarında yasadışı bir şekilde bulunan ABD'ye ayrılma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ükenin güneydoğusundaki Rukban'da kamplarda bulunan insanların güvenli tahliyesi için Rusya ve Suriye'nin otobüsleri hazırlandığı belirtildi.

Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki alanlarda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor. Ülkede şu anda 2000 kadar Amerikan askeri bulunuyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #çağrı #terk et #abd #suriye #rusya
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