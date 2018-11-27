Rusya ve Ukrayna arasındaki Kerç Boğazı krizi büyüyor. Rus TASS haber ajansı Kırım Mahkemesi'nin Ukraynalı denizciye 2 ay hapis cezası verdiğini duyurdu. Ukrayna'nın sıkıyönetim ilan etmesi ise gerilimi iyice tırmandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sıkıyönetim karırının ciddi sonuçları olacaktır açıklaması yaptı

Kırım Mahkemesi, Ukraynalı denizciye 2 ay hapis cezası verdi. Rusya ve Ukrayna arasında Kırım Yarımadası'ndaki Kerç Boğazı'nda yaşanan gerginlik giderek tırmanıyor. Ukrayna, donanmasına ait teknelerin Rusya tarafından gözaltına alınmasının ardından sıkıyönetim ilan etti. Ayrıca ordusunu savaş durumuna geçirdi.



Ukrayna'nın bu hamlesine Rusya'dan sert yanıt geldi. Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın sıkıyönetim ilan etmesinden ötürü derin endişe duyduklarını belirtti.



Putin, Ukrayna ordusunda savaş alarmı verilmiş olmasının ciddi sonuçlar doğuracağını da Merkel'e iletti ve bu konuda Almanya'nın Ukrayna'yı uyarmasını istedi.



Kremlin Sözcüsü Dimirty Peskov düzenlediği haftalık basın toplantısında Ukrayna'nın sıkıyönetim kararı almış olmasını eleştirdi. Peskov, bu kararın Ukrayna'nın güneydoğusundaki çatışmaları artırabileceği uyarısında bulundu.



Rus TASS Haber Ajansı'nın haberine göre ise Kırım mahkemesinin üç Ukrayna gemisiyle birlikte alıkonulan 24 Ukraynalı denizciden ilkinin 2 ay hapis cezasına çarptırdığını duyurdu.



Bu arada, NATO ve Amerika'dan da Rusya'yı hedef alan açıklamalar geldi.



NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya, "Ukrayna'ya ait gemileri ve denizcileri derhal serbest bırakma" çağrısında bulundu.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında da ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Rusya'yı suçladı.



Haley, "Rusya'nın Ukrayna'nın Kerç Boğazı'ndan yasal geçişini engellemesi, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu küstah eylem, uluslararası toplum tarafından kınanmalı ve asla kabul edilmemeli" ifadelerini kullandı.



Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Rusya'nın "Kerç Boğazı'nda gerilimi tırmandırdığını" öne sürdü.