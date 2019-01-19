Rusya, Menbiç'te devriye faaliyetlerine hız verdi. Rus bayrağı ve YPG flamasının yan yana olduğu görüntüleri Anadolu Ajansı paylaştı.

Rusya, Menbiç'in çevresinde bağımsız ve YPG/PKK'nin kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi ile ortak devriye faaliyetinde bulundu.



Rus bayraklı zırhlı araçlar kullanan ordu armalı askerlerin, ilçenin güneybatısındaki Arima beldesinin kenar mahalleleri ve çevresinde devriye yaptığı görülüyor.



Görüntülerde Rus askerlerinin YPG'lilerle devriye faaliyetlerinin görüştüğü karakol da yer alıyor. O karakolun dışında Rus bayrağı ile YPG'nin flamaları bulunuyor.



YPG/PKK, sözde Bab Askeri Meclisini, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan hemen önce IŞİD işgalindeki Bab'ı ele geçirmek amacıyla kurmuştu.



