Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağının enkazı bulundu

Rusya'nın güneydoğusundaki Amur Bölgesi’nde 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Interfax ve TASS haber ajanslarında yer alan bilgilere göre, Habarovsk-Blagoveşçensk-Tynda güzergahında uçan An-24 tipi uçakla irtibat kesildi.

Amur Valiliği'nden yapılan açıklamada, uçakta 43 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu, uçağın son varış noktasına yakın bir bölgede güvenlik kontrollerinden geçemediği belirtildi.

Acil durum servisleri, radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığını açıkladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rosaviatsiya’ya ait Mi-8 tipi helikopterle yapılan arama çalışmaları sonucu uçağın gövdesinin bulunduğunu, bölgede yangın çıktığını ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini duyurdu.

TASS haber ajansına göre, uçak Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki bir dağın yamacında bulundu. İlk belirlemelere göre uçaktaki 49 kişiden kurtulan olmadı.