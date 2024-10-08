Rusya'da ABD vatandaşı paralı asker hapse mahkum edildi

Rusya'da, Ukrayna ordusunda paralı savaşçı olarak çatışmalara katıldığı gerekçesiyle bir ABD vatandaşına 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Rusya'da ABD vatandaşı paralı asker hapse mahkum edildi
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Moskova Şehir Mahkemesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde paralı savaşçı olarak çalışmakla suçlanan ABD vatandaşı Stephen Hubbard, 6 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Suçunu kabul eden Hubbard'ın ayrıca 330 bin ruble (yaklaşık 3 bin 600 dolar) parasına da el konulmasına karar verildi.

ABD'nin Michigan eyaletinde doğan 72 yaşındaki Hubbard, 2014 yılında Ukrayna'nın Harkiv bölgesine geldi. 2022 yılında Rusya'nın başlattığı savaşta Harkiv bölgesindeki İzyum şehrinde Ukrayna ordusu saflarına paralı asker olarak giren, kendisine silah, üniforma ve mühimmat verilen Hubbard, aylık 1000 dolar para kazandı. Hubbard, Nisan 2022'de Rus askerlerince çatışma bölgesinde esir alınmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, ABD'den Ukrayna'ya 1113 paralı savaşçı geldiği biliniyor.

Voronej'de bir ABD'liye 7 yıl hapis

Öte yandan Voronej şehrinde de mahkeme, 2022 yılında bir polis memuruna saldırmaktan 4 yıl 6 ay hüküm giyen Robert Gilman isimli bir ABD vatandaşını cezaevi çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle yeniden 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

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