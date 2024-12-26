Rusya'da alarm! Gerekçe açıklanmadı uçuşlar durduruldu

Reuters'ın haberine göre, Rusya'da başkent Moskova'daki 4 havalimanı ile Moskova'nın 160 kilometre güneybatısındaki Kaluga'daki havaalanı, herhangi bir sebep belirtilmeden geçici olarak kapatıldı.

Rus Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsia'dan yapılan açıklamada, "Uçak ekipleri, hava trafik kontrolörleri ve havaalanı hizmetleri, uçuş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor" denildi.