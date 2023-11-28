Rusya'da Filistin Anması

Moskova'da Filistin Büyükelçiliği Dayanışma Günü düzenledi. Etkinliğe mektup gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Filistin halkının kendi devletini kurmasından yana" ifadelerini kullandı.

Rusya'da Filistin Anması
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Filistin'in Moskova Büyükelçiliğinde 29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü sebebiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Etkinliğe katılan Filistin vatandaşları da Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına büyükelçilik binasına çiçek bırakarak dua etti, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Bogdanov da Putin'in, Abbas'a gönderdiği mektubu okudu.

Putin, mektubunda Filistin'deki duruma değinerek; "Kanlı çatışmalar Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor ve bu zamanda Rusya'nın, halkınızın, başkenti Doğu Kudüs ile 1967 sınırları içerisinde kendi egemen devletini kurma meşru hakkını hayata geçirmesinden yana tutarlı pozisyonunun teyit edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum" diye belirtti.

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