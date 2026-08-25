Rusya’da gaz-kimya kompleksinde facia! 1 ölü, 100’den fazla yaralı

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki bir gaz-kimya kompleksinde yangın meydana geldi. Amur bölgesinde yapımı süren tesisteki yangında bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi de yaralandı.

Yetkililer, yaralılardan en az 19'unun hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

"ÇİN VATANDAŞI KURTARILAMADI"

Amur bölgesindeki tesisten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hızlı tıbbi müdahaleye rağmen taşeron firmada çalışan Çin vatandaşı kurtarılamadı. Ailesine maddi yardım da dahil olmak üzere destek sağlanacak."

Açıklamada, ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, uzmanların da tesiste kalan endüstriyel gazları kontrollü biçimde yakma işlemini sürdürdüğü kaydedildi.

Rus enerji şirketi Sibur ile Çinli petrol ve doğal gaz devi Sinopec'in ortaklaşa yürüttüğü projeyle inşa edilen kompleksin, plastik hammaddesi olan polietilen ve polipropilen üretiminde dünyanın en büyük tesislerinden biri olacağı belirtiliyor. Tesisin henüz üretime geçmediği aktarıldı.