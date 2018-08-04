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Rusya’da helikopter düştü: 18 ölü

Rusya'nın Sibirya bölgesinin Krasnoyarsk şehrinde petrol kuyusunda çalışan işçileri taşıyan Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 3 mürettabat ile 15 yolcu hayatını kaybetti.

Rusya’da helikopter düştü: 18 ölü

TASS Ajansı'nın emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Krasnoyarsk bölgesinde, Utair Havacılık şirketine ait helikopter havalandıktan kısa süre sonra sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı.

YA PİLOT HATASI YA DA TEKNİK SORUN
Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka havaalanından kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtiyor.

Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı.

Etiketler; #TASS Ajansı #Krasnoyarsk #rusya #helikopter
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