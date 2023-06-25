Rusya'da neler olacak? Prigojin, Belarus'tan Ukrayna'ya yeni bir cephe mi açacak?

Wagner'in Moskova'ya karşı silahlı itaatsizlik eylemi başlatmasının ardından geri çekildi. Rusya'da meydana gelen tüm gelişmeleri Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Ulusal Kanal ekranlarında değerlendirdi.

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Rus özel güvenlik şirketi Wagner, Moskova'ya başkaldırdı. Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin, Ukrayna sınırındaki birliklerini, Rusya’nın stratejik liman kenti Rostov’a çekti. Askeri ayaklanma çağrısı yaptı.

Wagner’in isyan girişimi, NATO kuşatmasına karşı Ukrayna’da operasyon yürüten Rusya’da büyük tepki topladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “ülkemizi sırtından bıçakladılar” dedi, ihanetin cezasının ağır olacağını söyledi.

İlerleyen saatlerde Prigojin, Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti. 

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe tüm gelişmeleri Ulusal Kanal ekranlarında değerlendirdi. Gökçe, Prigoji'nin Belarus'ta Ukrayna'ya karşı yeni bir cephe açabileceğini belirtti.

# Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe # Prigojin # Wagner # Putin

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