Rusya'da Polislere Whats App Yasağı

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya’daki polis memurlarına WhatsApp üzerinden yaptıkları tüm mesleki yazışmalarını silmeleri ve Telegram uygulamasını kullanmaları talimatı verildi.

Mahkeme Yasaklamıştı

Rusya Tver Mahkemesi, Mart 2022’de Facebook ve WhatsApp’ın da sahibi olan Meta şirketini “radikal örgüt” olarak kabul eden bir karar almış ve şirketin Rusya’daki faaliyetlerini yasaklamıştı.

Bu kararın ardından Instagram ve Facebook’a erişim yasağı getirilirken, WhatsApp ise ülkede kullanılmaya devam ediyordu.

'Meta Radikal Bir Örgüt'

Meta şirketinin, Rusya Adalet Bakanlığı tarafından “radikal örgüt” olarak tanınması nedeniyle, WhatsApp kullanma yasağının getirildiği belirtiliyor.