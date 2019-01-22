Rusya’nın Surgut şehrinden Moskova’ya giden bir uçağın, silahlı bir kişinin uçağı kaçırma girişimi nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, silahlı bir yolcu yerel saat ile 14.55’te kalkış yapan ve Surgut-Moskova seferini yapan Aeroflot firmasına ait SU1515 sefer sayılı uçağın Afganistan’a gitmesini istedi.



Moskova’da Şeremetyevo Havaaalanı’na inmesi gereken uçağın bu olay üzerine Hantı-Mansiysk’teki havaalanına acil iniş yaptığı kaydedildi.



Konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmadı.



Hantı-Mansi Özerk Cumhuriyeti'nin Surgut kentinden Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı uçak 14:55'te Moskova'ya gitmek üzere havalandı.

Moskova'daki Şeremetyovo Havalimanı'na 16:20'de iniş yapması planlanan uçak, acil bir durum sebebiyle güzergâh değiştirdi.

REN TV, 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Boeing 737 tipi uçaktaki Pavel Ş. isimli silahlı kişinin güzergahın değiştirilmesini istediğini aktardı.



Henüz Aeroflot’tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Basında yer alan, uçakta silahlı bir kişinin bulunduğu iddialarının sorulduğu Aeroflot yetkilisi “Biz yorum yapmıyor ve olayla ilgili Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’ne başvurmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.



Flight Radar sitesinin aktardığına göre, uçak çıkış limanına geri dönerek iniş yaptı. Aeroflot da uçağın iniş yaptığını doğruladı. Sputnik muhabirinin aktardığına göre, uçağın iniş yaptığı havalimanında en az 10 polis görev başında. Havalimanında durum sakin ve yolcular tahliye edilmedi.



Diğer yandan Sputnik’e konuşan havacılık alanından bir kaynak, mürettebatın güzergâhın değiştirilmesini isteyen yolcuyu ikna ettiğini belirtti.

Kaynağa göre, 41 yaşındaki yolcu sarhoştu.



Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden yapılan açıklamada uçağın güzergâhını değiştiren yolcunun gözaltına alındığı bildirildi.