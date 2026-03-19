Rusya'dan ABD-İsrail’e ‘askeri macera’ uyarısı: "Saldırıları derhal durdurun"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki askeri hareketliliğin küresel güvenliği tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına dair sert bir açıklama yayımladı. Moskova’nın resmi internet sitesinde yer alan bildiride, Körfez bölgesinde tırmanan gerilimin geri dönülemez bir noktaya evrilmesinden duyulan "ciddi endişe" dile getirildi.

"ASKERİ MACERAYA SON VERİLMELİ"

Rus diplomatik kaynakları, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran’ın egemenlik haklarını ihlal eden operasyonlarını "askeri macera" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Bu çatışmanın çözümüne giden yoldaki ilk adım, ABD ve İsrail’in kendi askeri maceralarını sürdürmekten derhal vazgeçmesi olmalıdır" ifadelerine yer verilerek, saldırgan tarafın geri adım atması gerektiği net bir dille ifade edildi.

HÜRMÜZ VE BASRA KÖRFEZİ’NDE TIRMANMA RİSKİ

Moskova, çatışmaların Hürmüz ve Basra Körfezi bölgelerine yayılmasının dünya ekonomisi ve bölgesel istikrar üzerinde yıkıcı etkiler yaratacağı uyarısında bulundu. Silahlı çatışmanın devam etmesinin bir "tırmanma senaryosu" doğrultusunda geliştiği belirtilerek, Washington-Tel Aviv hattının bölgeyi daha büyük bir istikrarsızlığa sürüklediği vurgulandı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR VE SİVİL KAYIPLAR

28 Şubat’tan bu yana devam eden ve başkent Tahran dahil olmak üzere İran’ın kritik noktalarını hedef alan ABD-İsrail saldırılarının, sivil can kayıplarına ve altyapıda ağır hasara yol açtığı kaydediliyor. İran’ın bu saldırganlığa karşı İsrail toprakları ve Orta Doğu’daki ABD askeri üslerine yönelik misilleme operasyonları, bölgedeki askeri dengelerin ne denli hassas bir zeminde olduğunu gösteriyor. Rusya, bu sarmaldan çıkışın tek yolunun müdahaleci politikaların sonlandırılması olduğunu savunuyor.