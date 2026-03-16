Rusya’dan ABD-İsrail’e: Maceraya son verin!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’da tırmanan insani ve ekonomik krizle ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in bölgedeki yıkıcı faaliyetlerine sert eleştiriler yöneltti. Moskova, krizin derinleşmesinden doğrudan Washington ve Tel Aviv yönetimlerini sorumlu tuttu.

"SİNSİCE VE SEBEPSİZ SALDIRILAR"

Bakanlık açıklamasında, bölgedeki şiddet döngüsünün nasıl başladığına dair şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve İsrail, İran'a yönelik sinsice sebepsiz saldırı düzenleyerek, Orta Doğu'da benzeri görülmemiş şiddet döngüsünü başlattı ve bunun sonu görünmüyor. Bu saldırganlık sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti, sivil altyapı ağır hasar gördü."

KÜRESEL EKONOMİ VE HÜRMÜZ ÇIKMAZI

Saldırıların sadece askeri değil, küresel çapta ekonomik sonuçları olduğuna dikkat çeken Rusya; Basra Körfezi’nin kaotik bir sürece itildiğini belirtti. Açıklamada, küresel enerji ticareti için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin felç olduğu ve bu durumun faturasının tüm dünya tarafından ödendiği vurgulandı.

"DİPLOMASİYE DÖNÜN" ÇAĞRISI

Rusya, tarafların sivil unsurları ve altyapıları hedef almaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

Çatışmalar derhal sonlandırılmalı.

Durum siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmeli.

Sivillerin ölümüne ve acı çekmesine son verilmeli.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, meselenin uzun vadeli ve kalıcı çözümü için her türlü diplomatik desteği sağlamaya hazır olduklarını yineledi.