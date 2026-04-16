Moskova'da düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Mariya Zaharova ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma girişimlerini sert bir dille eleştirdi. BM Tüzüğü'ne göre ablukanın yalnızca BM Güvenlik Konseyi kararıyla uygulanabileceğini hatırlatan Zaharova Washington'ın uluslararası hukuku keyfine göre yorumladığını belirtti. Limanların ve kıyı şeridinin askeri güç kullanılarak kapatılmasının açık bir saldırganlık eylemi olduğunu ifade eden sözcü bu durumun bölgedeki gerginliği tırmandıracağı uyarısında bulundu.

UZAYDA KÜRESEL EGEMENLİK ARAYIŞI

Zaharova ABD ve müttefiklerinin uzaydaki güvenlik durumunu da tehlikeye attığını savundu. Batılı güçlerin küresel egemenliklerini pekiştirmek amacıyla uzaya silah yerleştirme ve askeri operasyon sahasına dönüştürme siyaseti izlediğini belirten Zaharova bu yıkıcı eylemlerin endişe verici olduğunu kaydetti. ABD'nin Rusya'ya yönelik siber saldırı suçlamalarını ise "temelsiz" olarak nitelendiren sözcü Beyaz Saray'ın Küba gibi ülkelere müdahale etmek yerine kendi anayasasına bakmasının daha faydalı olacağını ekledi.

BATI'NIN BARIŞ İRADESİZLİĞİ VE GÜRCİSTAN MESAJI

Ukrayna krizine dair de değerlendirmelerde bulunan Zaharova Kiev yönetimi ve Batı ittifakının barışı sağlama konusunda herhangi bir siyasi iradeye sahip olmadığını dile getirdi. Bölgesel denklemleri de hatırlatan Zaharova Avrupa Birliği'ne üye olması durumunda Gürcistan'ın "dost olmayan ülkeler" listesine dahil edileceğini açıkladı. Batı Asya'da ise ABD-İran-İsrail-Lübnan hattındaki ateşkesin kalıcı barış için ihlal edilmeden uygulanması gerektiği vurgulandı.