Rusya'dan ABD'ye kritik mesaj

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ayrıntılarıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Bakan Sergey Lavrov'un, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldiği belirtildi. Lavrov ile Nurtleu, iki Bakanlık arasında 2025-2026'yı kapsayan iş birliği planını imzaladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakan Lavrov, Tokayev ve Nurtleu ile yaptığı görüşmelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 27 Kasım’da Astana’ya yapacağı ziyaretin hazırlığı, ikili ilişkiler ve Avrasya platformlarında işbirliğiyle ilgili konuların ele alındığını aktardı.

BAKAN LAVROV'DAN ABD'YE ÖNEMLİ MESAJ

"ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesinin, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna konusundaki yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceği" yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, "Belirli sağlam fikirler olursa bunları dinlemeye hazır olacağız. Şimdilik, Brüksel’den ve diğer Avrupa ülkelerinden Zelenskiy’nin çözüm formülüne alternatifin olmadığına dair açıklamalar duyuyoruz. Bu formül çıkmaza davet." diye konuştu.

Lavrov, Rusya’nın, ABD’nin yeni yönetimiyle temasları yönündeki soruya ise "Hiçbir zaman hiç kimseyle temasları reddetmedik. Putin, bu yaklaşımımızı her zaman dile getiriyor. Konuşmak, izole olmaktan her zaman daha iyi." cevabını verdi.

ABD ile ilişkilerdeki sorunların "derin" olduğunu belirten Lavrov, "Amerikan seçkinleri, uluslararası arenada rakipleri ezme, böylece Amerikan hakimiyetini sorgulayan herhangi birinin ortaya çıkmaması gerektiği yönünde ideolojiyi benimsiyor. Bu ideoloji, Amerikalılar arasında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yeni teklifler olursa göreceğiz. Bu ilişkileri bozan biz değiliz. Dolayısıyla bu ilişkileri de canlandırma teklifini yapmak bize düşmez. Ancak hangi noktada olduğumuzu ve hangi yönde ilerleyeceğimizi istişare etmek için inisiyatif olursa buna yanıt vereceğiz." dedi.

Rusya ve ABD'nin büyükelçilerinin atanması konusuna da değinen Lavrov, ABD yönetiminin, Rusya’ya yeni büyükelçisini atamak isteyeceği öngörüsünde bulunarak "Bu konuda herhangi bir engel koymayacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, ABD’ye yeni Rus büyükelçisinin atanmasıyla ilgili sürecin yakınlarda tamamlanacağını dile getirdi.