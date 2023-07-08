Rusya'dan ABD'ye misket bombası tepkisi: "Rus ve Ukraynalı çocuklar dahil..."

Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası gönderme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın bu kararla “Ukrayna’daki çatışmayı son Ukraynalıya kadar uzatmayı amaçladığını” söyleyen Zaharova, ABD-NATO silah sistemlerinin Ukrayna’ya her tesliminde sivillerin risk altında olacağını belirtti.

Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerinde misket bombalarının kullanımıyla ilgili tecrübelerin, bunların uzun süre patlamadan kalabileceğini ve çatışmalar sona erdikten sonra bile patlayabileceğini gösterdiğine dikkati çeken Zaharova, “Washington, Ukrayna’ya misket bombası tedarik ederek aslında bölgenin mayınlanmasında fiilen suç ortağı olacak, Rus ve Ukraynalı çocuklar dahil patlamadan dolayı ölenlerin tamamen sorumluluğunu paylaşacak” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya misket bombası tedarikinin aynı zamanda "Ukrayna ordusunun karşı saldırısının başarısızlığı karşısında çaresizliğin ve acizliğin kanıtı" olduğunu belirten Zaharova, söz konusu silahın “Rusya’nın özel askeri operasyonunun gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini” söyledi.

ABD UKRAYNA'YA KULLANIMI PEK ÇOK ÜLKE TARAFINDAN YASAKLANAN MİSKET BOMBASI GÖNDERİYOR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacaklarını" belirterek, misket bombası desteği vereceklerini açıklamıştı.

Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin "kolay bir karar" olmadığını ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da bunun "çok zor bir karar" olduğunu öne sürerek, bu konuda müttefiklerle ve Kongre'deki milletvekilleriyle görüştüğünü açıklamıştı.

MİSKET BOMBASI

Misket bombası, İsrail'in Gazze saldırılarında adını sıklıkla duyduğumuz bir bomba çeşidi. Bomba havada açılarak pek çok küçük bombaya bölünmesi ve geniş bir alanda küçük patlamalarla büyük zaiyatlara yol açmasıyla biliniyor. Bomba hedef değil alan etkili olduğu için, hedefin çevresinde de büyük yıkıma yol açıyor. Misket bombası kullanımının sivil ölümleri arttırdığı biliniyor. 2008 Dublin görüşmelerinde ve 2010'da İsrail ve Filistin arasındaki Oslo görüşmelerinde gündeme gelen misket bombası, pek çok ülke tarafından kullanımı yasaklanan silahlar arasında yer alıyor.