Rusya'dan ABD'ye uyarı

Rusya’dan ABD ile savaş olasılığına ilişkin açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD arasında silahlı çatışma olasılığının Washington'un bundan böyle atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti.

Rus diplomat Sputnik’e konuştu. Siyasi ve askeri çatışma senaryolarının kapsamlı şekilde, tüm açılardan değerlendirildiğini söyledi. Bunun jeopolitik mi yoksa silahlı bir çatışma mı olacağının “Amerikalılara bağlı” olduğunu belirtti. Gerilimi tırmandırmama uyarısı yaptı.

Ryabkov, “Avrupa-Atlantik bölgesindeki mevcut açık çatışmayı ve güvenlik krizini tetikleyen jeopolitik oyunları sonsuza kadar oynamak mümkün değil. Sabrımızı sürekli sınama girişimlerinin sert karşılık vermemize yol açmayacağını düşünmeleri yanlış. Hâlihazırda yapılandan çok daha sert karşılık olacak.” ifadelerini kullandı.

Rus ekonomisini, yaptırımlara karşı dirençli hale getirmek için gereken her şeyin yapıldığını belirten Ryabkov, Batı’nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma konusunda kararlı olduğu koşullarda, ülkenin azami seferberliğe ve büyük bir düşmanla karşı karşıya olduğunun anlaşılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın, düşmanın saldırısının kritik bir tehdit oluşturması durumunda nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğu uyarısı yapmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya’nın nükleer doktrinindeki değişikliğinin hasım ülkelere bir sinyal olduğunu söylemişti.