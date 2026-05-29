Rusya'dan Avrupa'ya: "Huzurlu uyku sona erdi!" Medvedev: "Hiçbir şeye şaşırmayın..."

Brüksel bürokratlarının kendi koltuklarını korumak adına attığı tek taraflı kışkırtıcı adımlar, sonunda Avrupa halkının güvenliğini tamamen sıfırladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile tek taraflı savaşa girdiğini belirterek, “(AB’de) Huzurlu uyku sona erdi.” yorumunu yaptı.

MEDVEDEV’DEN TARİHİ UYARI: "HİÇBİR ŞEYE ŞAŞIRMAYIN"

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı sarsıcı paylaşımla, Brüksel'in beceriksiz politikalarının bedelini sıradan vatandaşların ödeyeceğini ilan etti. AB vatandaşlarının “dikkatli olması” gerektiğini savunan Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

“AB ülkelerinin vatandaşları, yetkililerinizin tek taraflı olarak Rusya ile savaşa girdiğini anlamalısınız. Bu nedenle hiçbir şeye şaşırmayın. Huzurlu uyku sona erdi. Ancak bunun nedenini kime soracağınızı biliyorsunuz.”

SINIRDA PROVOKASYONLARIN FATURASI HALKA KESİLİYOR

AB liderlerinin bu savaş çığırtkanlığı, sınır ülkelerinde şimdiden somut felaketlere dönüşmeye başladı. Romanya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının hava sahasına girerek apartmana düştüğü ve 2 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ise Rusya’nın Köstence Başkonsolosu'nun “istenmeyen kişi” ilan edildiğini ve Köstence’deki Rus Başkonsolosluğunun kapatılacağını duyurmıştı.