Rusya'dan Avrupa’ya sert çıkış: Aptallar savaş istiyor

Rusya, Ukrayna’da Avrupa ülkeleri ve NATO’ya bağlı askeri birliklerin konuşlandırılmasına karşı olduğunu bir kez daha yineledi. Açıklama, Dmitriy Medvedev’den geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rus ordusunun ‘Oreşnik’ orta menzilli balistik füze sistemleriyle Ukrayna’daki hedeflere yönelik önceki gün gerçekleştirdiği saldırıya ait görüntüyü de paylaşarak sert ifadeler kullandı.

Medvedev açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa'yı yöneten aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar. Bin kere söylendi. Rusya, Ukrayna'da hiçbir Avrupa veya NATO birliğine izin vermeyecek. O zaman gerçekle yüzleşelim. İşte alacağınız şey.”

Rus yetkililerin son dönemde art arda yaptığı açıklamalar, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya doğrudan asker gönderme ihtimaline karşı Moskova’nın tavrının sertleştiğini ortaya koyuyor.