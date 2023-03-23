Rusya'dan Batı'ya Kuzey Akım mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ile Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro, Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Lavrov, Shingiro ile görüşmesinde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Somali'deki durumu ele aldıklarını aktararak, "Tüm bu sıcak bölgelerde Burundi barış güçleri çalışıyor. Bu, Afrika Birliği ve kıtadaki bölge örgütleri için çok önemli bir faaliyet alanıdır." dedi.

Sergey Lavrov, Afrika'da istikrarı güçlendirmek için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını dile getirerek, Rusya ile Burundi'nin atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımına ilişkin hükümetler arası bir anlaşma hazırladığı bilgisini paylaştı.

"SORUŞTURMA SONUÇLARININ GENİŞ KİTLEYE DUYURULACAĞINI BEKLEMİYORUZ"

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl gerçekleşen patlamalara değinen Lavrov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in geçen yıl İsveç, Danimarka ve Almanya'ya olayla ilgili soruşturmanın şeffaflığının sağlanması konusunda başvuruda bulunduğuna dikkati çekti.

Bakan Lavrov, söz konusu ülkelerin Mişustin'e geri dönüş yapmadığını belirterek, "Olayla ilgili soruşturmanın şeffaf olacağını ve sonuçlarının geniş kitleye duyurulacağını beklemiyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne konuyla ilgili bir karar taslağı sunduklarını aktaran Lavrov, Çin'in Rusya'yı bu konuda desteklediğini ancak Batılı ülkelerin karşı çıktığını kaydetti.

"UKRAYNA'DAKİ DURUMUN MÜZAKERE VE BARIŞ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"

Burundi Dışişleri Bakanı Shingiro, ülkesinin bağımsız ve özgür olduğunu dile getirerek, başka ülkelerin Burundi'ye istediklerini empoze etmelerine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Ukrayna'daki duruma işaret eden Shingiro, bu tür sorunların müzakere ve barış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Albert Shingiro, "Diplomasi, bunun için gerekli diyalog, işbirliği, çeşitli formalardaki müzakere gibi enstrümanların kullanılması imkanını sağlıyor. Bu enstrümanlar, dünyada barışın sağlanması için kullanılıyor. Ukrayna'daki durum için de bu enstrümanlar kullanılabilir. Silah kullanımına başvurmaya gerek yok." diye konuştu.