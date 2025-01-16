Rusya'dan düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili karar

Rusya Soruşturma Komitesi, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, uçağın düşürülmesiyle ilgili adli inceleme yapılacağı bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili karar
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Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azerbaycan Hava Yollarından yapılan açıklamada, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düştüğü belirtilmişti. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

RUSYA'DAN UÇAKLA İLGİLİ YENİ KARAR

Rusya Soruşturma Komitesi,Rus hava sahasından açılan ateş sonucu hasar gören Azerbaycan'a ait yolcu uçağının düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği, Azerbaycan ve Kazakistan'ın ilgili kurumlarıyla etkileşimin sürdüğü belirtilen açıklamada, Brezilya'daki Uçak Kazaları Araştırma ve Önleme Merkezi'nde (SENIPA), uçağın kara kutularından elde edilen bilgilerin incelendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Hava trafik kontrol servisleri, hava trafik yönetim sistemi ve hava savunma sistemi yetkililerinin eylemlerini değerlendirmek üzere kapsamlı teknik adli inceleme yapılıyor. Tüm olası nedenler üzerinde çalışılıyor." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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