Rusya'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması hakkında sorulan soruya yanıt verdi.

Rusya'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya lideri Vladimir Putin’in olası Türkiye ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Peskov ayrıca İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili hiçbir ülkenin iç meselelerine karışmadıklarını kaydetti.

Peskov, Putin’in olası Türkiye ziyaretiyle ilgili bir soruya, “Hâlâ geçerli olan bir davet var ve Rusya Devlet Başkanı bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı” ifadesini kullandı.

Peskov'un, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamaları şöyle:

Hayır, bu telefon görüşmesi için bir gerekçe olamaz ve olmayacak da. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik.

Peskov, bu hafta Rusya ve Türkiye arasında üst düzey telefon görüşmesinin planlanmadığını da sözlerine ekledi.

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