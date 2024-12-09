Rusya'dan Esad ile ilgili yeni açıklama! Putin'in kararı duyuruldu

Rus haber ajansı TASS, Suriye'de iktidarı sona eren Beşşar Esad ve ailesinin Moskova'ya geldiğini ve kendisine sığınma sağlandığını bildirmişti.

Konuyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yeni bir açıklama geldi. Moskova'da Suriye'deki son gelişmeleri gazetecilere değerlendiren Peskov, Rusya'nın ​​​​​​​Esad ve ailesine sığınma sağlama kararına değindi. Peskov, "Buna benzer kararlar Devlet Başkanının izni olmadan alınmıyor. Bu onun kararı." dedi.

Putin'in Esad ile görüşmeyi planlamadığını belirten Peskov, Esad'ın bulunduğu yere dair bilgi vermek istemedi.

SURİYE'DEKİ RUS ASKERİ ÜSLERİNİN DURUMU

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye'de Rusya'ya ait Hımeymim ve Tartus askeri üslerinin durumuna da değindi. Peskov, "Bu önemli bir konu. Bunu konuşmak için biraz erken. Her halükarda bu, Suriye’de yönetimde olacak olanlarla istişare edilmesi gereken bir konu. Şimdi değişim ve aşırı derecede istikrarsızlık dönemi devam devam ediyor. Bu nedenle zamana ve ciddi istişarelere ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Peskov, söz konusu üslerin güvenliğinin sağlanması yönünde gerekli adımların atıldığını söyledi.

RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN'IN OLUŞTURDUĞU ASTANA FORMATI

Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye meselesine ilişkin oluşturduğu Astana Formatı'nı değerlendiren Peskov, "Bu format amacını yitirdi. Diğer taftan söz konusu ülkeler arasında görüş alışverişi ve siyasi istişareler için bir mekanizma olarak her zaman geçerliliğini koruyor. Öyle ya da böyle bu istişareler elbette devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Türkiye ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye'deki duruma dair etkileşimde olduklarını dile getirdi.