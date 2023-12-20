Rusya'dan Google'a 51 Milyon Dolarlık Ceza

Google, Rusya'da yaklaşık 51 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesi, Google'a yanlış bilgi içeren görüntüleri silmediği için ceza kesti.

Rusya'dan Google'a 51 Milyon Dolarlık Ceza
Rusya'dan Google'a 51 Milyon Dolarlık Ceza

Rusya'da Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesinde görüldü. Rus ordusunun Ukrayna'daki özel askeri operasyonlarıyla ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyar 611 milyon ruble (yaklaşık 51 milyon dolar) para cezası verdi.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti. Şirketin, Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# google # rusya
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