Rusya’dan hava saldırısı: Ukrayna hükümet binası vuruldu

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e savaşın başından bu yana düzenlediği en büyük hava saldırısında ilk kez hükümet binasını hedef aldı. Zelenskiy, saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 44 kişinin yaralandığını açıkladı

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e savaşın başlangıcından bu yana en kapsamlı hava saldırısını gerçekleştirdi. Saldırıda ilk kez Ukrayna hükümet binası vuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus güçlerinin başkente yönelik saldırıda 800’den fazla insansız hava aracı (İHA), 4 balistik füze ve 9 seyir füzesi kullandığını bildirdi.

Zelenskiy, saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 44 kişinin yaralandığını duyurdu. İlk yardım ekiplerinin Kiev’de arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, insansız hava araçlarının büyük bölümünün etkisiz hale getirildiği ancak 54 İHA ve 9 füzenin kentteki hedeflere isabet ettiği belirtildi.

Savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı hava saldırısında, Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını hedef aldığı vurgulandı.

