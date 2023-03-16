Rusya'dan İHA açıklaması: "ABD savaşa dahil olduğunu doğruladı"

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova, Kremlin, Putin" programına Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA'nın düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'e düşen ABD İHA'sının kalıntılarını bulmaya çalışacaklarını belirten Patruşev, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalarda yer almadığı yönünde sürekli açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Bu olay, onların savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruluyor." dedi.

Patruşev, ülkesinin ABD'nin eylemlerine karşı koyduğunu vurgulayarak, "Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi savunmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin de İHA'nın kalıntılarını denizden çıkarmak için gerekli teknik imkanlara sahip olduklarını söyledi.

ABD'nin çeşitli teknolojik araçlar kullanarak Karadeniz'de keşif faaliyetlerini aktif şekilde yürüttüğünü belirten Narışkin, "Amerikalıları en çok ilgilendiren nesneleri ve bölgeleri tespit etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.