Rusya'dan İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama: "Orta Doğu'daki durum ABD'nin acizliğini ortaya koyuyor"

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısıyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'daki durumun ABD'nin krizlerin çözümünde acizliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama: "Orta Doğu'daki durum ABD'nin acizliğini ortaya koyuyor"
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İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısıyla ilgili Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu "ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tam bir başarısızlığı" olarak nitelendirdi.

Kanlı dramın giderek ivme kazandığını dile getiren Zaharova, "Beyaz Saray’ın muğlak açıklamaları krizlerin çözümünde tam bir acizliğini ortaya koyuyor. (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'ın çabaları on binlerce kişinin ölümüne ve çıkmaza yol açtı.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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