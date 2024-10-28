Rusya'dan İsrail ve İran'a çağrı

Rusya'da, başkent Moskova'da 4. "Rusya-Orta Doğu" Uluslararası Forumu düzenlendi.

Foruma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da katıldı. Panelde, Bogdanov konuşma yaptı.

Türkiye'den Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Akademi Direktörü Dr. Kadir Temiz'in yanı sıra farklı ülkelerden uzmanların yer aldığı forumda, Rusya'nın Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerine dair panel düzenlendi.

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılara değinen Bogdanov, "İlgili taraflarla temas halindeyiz. Tarafları durumu kontrolden çıkmasına yol açacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Bogdanov, Orta Doğu'da büyük bir savaşın çıkma ihtimali bulunduğuna işaret ederek, "Bölgenin büyük bir savaşın uçurumuna sürüklenmemesi, misilleme saldırılarının engellenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Taraflara, felaket senaryosunun Orta Doğu ülkelerinin çıkarına olmadığını anlatıyoruz. Bölgedeki durumun uzun vadeli iyileştirilmesinin anahtarı, Filistin-İsrail meselesinde kanın dökülmesinin acilen önlenmesi, meselenin siyasi ve diplomatik çözümü için gerekli koşulların yaratılmasıdır." dedi.

Kızıldeniz’deki duruma da değinen Bogdanov, söz konusu bölgede gerginliğin arttığını ve bunun endişe verici olduğunu belirterek, "Gazze Şeridi ve çevresindeki şiddet, Orta Doğu'da silahlı çatışmaların yaşanması riskini yarattı." ifadesini kullandı.

Mihail Bodanov, Rusya-Arap İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gelecek yıl düzenleneceği bilgisini paylaştı.

"İRAN, RUSYA'NIN STRATEJİK ORTAĞI"

Forumda, Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Vitaliy Naumkin de konuşma gerçekleştirdi. Naumkin de İran etrafındaki durumun gergin olduğunu belirterek, "Diğer bazı Arap ülkeleri olduğu gibi İran'ın BRICS kapsamında Rusya'nın stratejik ortağı olduğunu unutmamak lazım." dedi.

Filistin Halk Mücadelesi Cephesi (FHMC) Genel Sekreteri Ahmed Majdalani de forumda değerlendirmelerde bulundu. Majdalani, Rusya'nın Orta Doğu'daki rolünü değerlendirerek, "Rusya uluslararası ve bölgesel meselelerde aktif bir güç haline geldi. Rusya, bölgesel dengenin korunmasında ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynuyor. Rusya'nın bölge üzerindeki etkisi artabilir." diye konuştu.

Rusya'nın Arap ve Müslüman ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını söyleyen Majdalani, "Rusya, ABD'nin yarattığı sorunlara karşı koymaya, tek kutuplu uluslararası sistemi, çok kutuplu hale dönüştürmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Majdalani, ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik siyasetinin başarısız olduğunu, Rusya'nın da bunu kullanmaya çalıştığını söyledi.