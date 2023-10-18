Rusya'dan İsrail'in Saldırısı Sonrası Açıklama! "Niahi Sorumluluk ABD'ye Aittir"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyı "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirerek, nihai sorumlunun ABD olduğunu söyledi.

Rusya'dan İsrail'in Saldırısı Sonrası Açıklama! "Niahi Sorumluluk ABD'ye Aittir"
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Medvedev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.

Rusya Nihai Sorumluluğun ABD'ye Ait Olduğunu Belirtti

Medvedev, "Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir." ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.

Hamas'ın Lideri Açıklama Yaptı! Hastane Saldırısından ABD'yi Sorumlu TuttuHamas'ın Lideri Açıklama Yaptı! Hastane Saldırısından ABD'yi Sorumlu TuttuDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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