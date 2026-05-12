Rusya'dan kıtalararası balistik füze testi

Batılı muadillerinden 4 kat daha güçlü başlık taşıma kapasitesine sahip olan ve 35 bin kilometrelik menziliyle dikkat çeken bu stratejik silah, yıl sonuna kadar göreve başlıyor. Vladimir Putin’in "yörünge altı uzay uçuşu" kabiliyetine vurgu yaptığı devasa füze sistemi ve Rusya'nın nükleer caydırıcılık hamlesine dair tüm detaylar haberimizde.

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev, kıtalararası balistik füze "Sarmat"ın test edilmesi amacıyla fırlatıldığını bildirdi. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karakayev ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirerek testin sonuçları hakkında bilgi aldı.

"BU BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ"

Görüşme sırasında füzenin teknik performansına değinen Karakayev, Putin'e başarılı operasyonu şu sözlerle aktardı: "Bugün sıvı yakıtlı balistik Sarmat füzesi fırlatıldı. Bu başarılı şekilde gerçekleşti. Test sonuçları, füzenin doğru şekilde tasarlandığını doğruladı."

Karakayev ayrıca, söz konusu füze sisteminin muharebe görevine yıl sonuna kadar başlayacağını ve bu durumun stratejik nükleer grubun operasyonel kabiliyetini ciddi oranda güçlendireceğini kaydetti.

"BATILI FÜZELERDEN 4 KAT GÜÇLÜ"

Sarmat’ın başarılı test süreci nedeniyle Karakayev’i tebrik eden Vladimir Putin, sistemin rakiplerinden ayrılan özelliklerine dikkat çekti. Çalışmaların 2011 yılında başladığını belirten Putin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık, Batılı füzelerden 4 kat güçlüdür. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor. Bu sayede füze, 35 bin kilometreden fazla bir menzile sahip olarak, isabetlilik özelliklerini ikiye katlıyor, mevcut ve gelecekte geliştirilecek füze savunma sistemlerinin üstesinden gelebiliyor."

"OREŞNİK FÜZESİ NÜKLEER BAŞLIKLA DONATILABİLİR"

Rusya'nın savunma stratejisinin 2000'li yılların başından itibaren şekillendiğini ifade eden Putin, ABD'nin 2002'de Anti-Balistik Füze Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından stratejik dengeyi korumanın zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Bu kapsamda "Avangard" ve "Kinjal" gibi hipersonik sistemlerin devreye alındığını hatırlatan Putin, yeni nesil silahlara dair önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Orta menzilli balistik füze "Oreşnik"in 2025'te envantere dahil edildiğini belirten Putin, "Bu füze de nükleer başlıklarla donatılabilir." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, test sürecine dair kıtalararası balistik füze Sarmat'ın fırlatılma anlarını içeren görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.