Rusya'dan kritik açıklama: "Her şeyi yapacağız..."

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova'nın Ortadoğu'da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış sağlanması için tüm çabalarını göstereceğini ifade etti.

Rusya'dan kritik açıklama: "Her şeyi yapacağız..."
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. Malezya'da düzenlenen 15. Asya Konferansı’na katılan Rudenko, Ortadoğu'nun, Rusya ve Malezya’nın görüşlerinin büyük ölçüde örtüştüğü bir konu olduğunu belirterek, "Günümüzdeki krizin barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. İsrail’den bağımsız bir Filistin Devleti’ni öngören iki devletli çözümü destekliyoruz. Sürdürülebilir ve kalıcı bir barış için elimizden gelen her şeyi yapacağız," dedi.

Rudenko, Batılı ülkelerin Asya'da aktif şekilde faaliyet gösterdiğini ve bölgedeki kapsayıcı işbirliği ilkesine zarar vermeye çalıştıklarını vurguladı. ABD ve müttefiklerinin açık Pasifik modeliyle bir çevreleme stratejisi izlediğini belirten Rudenko, “Amaçları, istemedikleri ülkeleri bölgesel işbirliğinden izole etmek. Asya’nın jeopolitik kimliğini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar,” diye konuştu. Ayrıca, Rusya'nın Asya'da daha fazla askerileşme ve NATO'nun genişlemesini istemediğini de sözlerine ekledi.

Konferansta, çok kutuplu bir dünyada Rusya ve ASEAN ülkelerinin ortak geleceği, Güneydoğu Asya’nın BRICS’e yönelmesi ve dolardan vazgeçmeye yönelik eğilimler gibi konular da ele alınıyor.

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