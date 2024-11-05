Rusya'dan Moldova'daki seçimlerle ilgili açıklama

Moldova'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, seçimin, ülkenin tarihindeki "en antidemokratik" seçim olduğunu belirtti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan Moldova'daki seçimlerle ilgili açıklama
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Moldova'da Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Maya Sandu, dört yıl aradan sonra yapılan seçimde yüzde 55,33 oy oranıyla yeniden zafer elde ederek cumhurbaşkanı koltuğunu korudu.

Rusya'dan da Moldova'daki seçim sonuçlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, pazar günü gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun yüzde 55,33 oy oranıyla seçim galibi olduğuna işaret eden Zaharova, Sandu için oyların birçoğunun Batılı ülkelerde yaşayan vatandaşlardan geldiğini kaydetti.

Rusya’da yaklaşık 500 bin Moldova vatandaşının yaşadığına dikkati çeken Zaharova, "Kişinev’in sadece 2 oylama yeri açarak bu vatandaşlara karşı ayrımcılık uyguladığını" belirtti.

Seçimde çok sayıda ihlalin yapıldığını ileri süren Zaharova, Kişinev yönetiminin seçim sürecinde ülkedeki muhalif güçleri ile medya kuruluşlarına baskı kurduğunu ifade etti.

Sözcü Zaharova, Batı’nın Moldova’daki seçim sürecine açıkça müdahale ettiğini vurgulayarak, "Bu, Moldova'nın bağımsızlık yıllarında gerçekleşen en antidemokratik seçim kampanyası idi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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