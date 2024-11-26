Rusya'dan "nükleer savaşa hazırlık" açıklaması

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya nükleer silah verme yönündeki tehditle ilgili konuştu. Bunun "saçma" bir fikir olduğunu aktaran Medvedev, bu durumun Rusya ile nükleer savaşa hazırlık olduğunu ifade etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan "nükleer savaşa hazırlık" açıklaması
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'daki Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi konusu ile ilgili açıklama yaptı.

Bunun "saçma" bir fikir olduğunu aktaran Medvedev, Rusya'nın nükleer doktrininin güncellendiğine işaret ederek, "Kiev yönetimine nükleer silah verilmesi tehdidi, Rusya ile nükleer savaşa hazırlık olarak değerlendirilebilir. Rusya'nın Nükleer Caydırıcılık Politikası Belgesi'nin 19. maddesine göre, bu tür silahın fiilen teslim edilmesi ülkemize yönelik saldırıyla eş değer." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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