Rusya'dan önemli Suriye istihbaratı

İsrail’in Gazze ile başlayıp Lübnan ile devam eden Batı Asya’yı işgal planında en kritik ülke Suriye…

Suriye’nin başkenti Şam İsrail’in saldırılarına hedef olurken, ülkenin ABD-PKK işgali altındaki kuzeyine ilişkin de Rusya’dan dikkat bir açıklama yapıldı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi, Donbass’ta yenilen Ukrayna ve NATO’nun, Suriye'de Moskova'yı suçlamak amacıyla kimyasal silah provakasyonuna hazırlandığını duyurdu.

İdlib’e işaret edilen açıklamada, "Bir dizi NATO ülkesi ve Ukrayna'nın istihbarat servisleri, İdlib'deki terör gruplarıyla birlikte kimyasal saldırı provakasyonu için hazırlık yapıyor. Kışkırtma planı, patlayıcı yüklü bir klor tankının, İHA'dan atılmasını öngörüyor” denildi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi, ayrıca söz konusu provokasyon için en olası noktanın İdlib’in doğusundaki bölgeler olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Beyaz Miğferler'in eylemcileri, bu olayın 'sözde sonuçlarını' videoya kaydedecek ve sivillerin sözde kanıtlarını uluslararası kuruluşlara sunarak olup bitenlerin sorumluluğunu Suriye ve Rusya'ya atacak" ifadeleri kullanıldı.