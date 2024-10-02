Rusya'dan önemli Suriye istihbaratı

Rusya, NATO istihbarat servislerinin, Suriye'de kimyasal saldırı planladığını açıkladı. Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin açıklamasında, "Bir dizi NATO ülkesi ve Ukrayna istihbaratı, Suriye ve Rusya'yı suçlamak için İdlib'deki terör gruplarıyla kimyasal saldırı hazırlığı yapıyor" denildi.

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Rusya'dan önemli Suriye istihbaratı
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Suriye’nin başkenti Şam İsrail’in saldırılarına hedef olurken, ülkenin ABD-PKK işgali altındaki kuzeyine ilişkin de Rusya’dan dikkat bir açıklama yapıldı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi, Donbass’ta yenilen Ukrayna ve NATO’nun, Suriye'de Moskova'yı suçlamak amacıyla kimyasal silah provakasyonuna hazırlandığını duyurdu.

İdlib’e işaret edilen açıklamada, "Bir dizi NATO ülkesi ve Ukrayna'nın istihbarat servisleri, İdlib'deki terör gruplarıyla birlikte kimyasal saldırı provakasyonu için hazırlık yapıyor. Kışkırtma planı, patlayıcı yüklü bir klor tankının, İHA'dan atılmasını öngörüyor” denildi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi, ayrıca söz konusu provokasyon için en olası noktanın İdlib’in doğusundaki bölgeler olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Beyaz Miğferler'in eylemcileri, bu olayın 'sözde sonuçlarını' videoya kaydedecek ve sivillerin sözde kanıtlarını uluslararası kuruluşlara sunarak olup bitenlerin sorumluluğunu Suriye ve Rusya'ya atacak" ifadeleri kullanıldı.

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