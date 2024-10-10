Rusya'dan Orta Doğu'daki son durumla ilgili açıklama

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu'daki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, çatışmanın genişlemesinin bölge için "felaket" olacağını söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan Orta Doğu'daki son durumla ilgili açıklama
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Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgede askeri eylemlerin coğrafyasının genişlediğine işaret eden Dmitriy Peskov, çatışmalara Lübnan cephesinin de eklendiğini dile getirdi. Peskov, "Bütün bunlar elbette sivil altyapının tahrip olmasına yol açıyor. On binlerce insan evini, geçim kaynağını ve işini kaybediyor." ifadelerini kullandı. Çatışma coğrafyasının genişlemesini dile getirmek bile istemediğini vurgulayan Peskov, "Bütün bunların sonuçları bölge için felaket." dedi.

Suriye'de Rus Hmeymim Hava Üssü'nün bulunduğu hatırlatılarak durumun daha da ağırlaşması halinde Rusya'nın ne gibi eylemlerde bulunabileceği sorusuna karşılık Dmitriy Peskov, bu konuda herhangi bir muhakemede bulunmanın uygun olmayacağını dile getirdi.

Ukrayna'nın ateşkese hazır olup olmadığına ilişkin koşullar hakkında herhangi bir sinyal almadıklarını da kaydeden Peskov, medyada konuyla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldığını, bu hususta hiç kimsenin herhangi bir adım atmadığını ifade etti.

Ayrıca Peskov, Ukrayna'da savaşmak üzere Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden asker gönderildiğine ilişkin iddiaları da yalanladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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