Rusya’dan Roblox’a erişim engeli: Terör ve LGBT propagandası gerekçe gösterildi

Rusya, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Roblox oyun platformuna erişimi resmen engelledi. Karar, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, platformda aşırılıkçılık, terör eylemleri ve LGBT içerikleri konusunda propaganda yapıldığı belirtildi. Roskomnadzor, çok sayıda uygunsuz içeriğin tespit edildiğini, çocukların ise zaman zaman cinsel tacize maruz kaldığını bildirdi.

Günlük yaklaşık 110 milyon aktif kullanıcısı bulunan Roblox’ta kullanıcıların büyük bölümünü çocuklar oluşturuyor. Platformdaki oyuncuların yüzde 20’sinin 9 yaşın altında, çoğunluğunun ise 16 yaşın altında olduğu ifade ediliyor.

Roskomnadzor, alınan erişim engeli kararının çocukları zararlı içeriklerden korumaya yönelik bir adım olduğunu belirtti.