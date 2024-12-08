Rusya'dan son dakika Esad açıklaması! Görevden ayrıldı ve ülkeyi terk etti

Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili Rusya'dan önemli bir son dakika açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esad ile ilgili açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Beşşar Esad, görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti." ifadeleri kullanıldı.

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