Rusya'dan son dakika Esad açıklaması! Görevden ayrıldı ve ülkeyi terk etti

Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Rusya'dan önemli bir son dakika açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Beşşar Esad'ın görevden ayrılma kararı aldığı ve ülkeyi terk ettiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması! Görevden ayrıldı ve ülkeyi terk etti
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Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili Rusya'dan önemli bir son dakika açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esad ile ilgili açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Beşşar Esad, görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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