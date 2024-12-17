Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması

Rusya'dan Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili kritik bir son dakika açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirlenmesi ve Suriyeliler arasında kapsamlı diyaloğun başlatılması gerektiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması
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Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından ortaya çıkan durumla ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Rusya'dan da Suriye'deki duruma ilişkin açıklama geldi. Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) daha önce yaptığı açıklamalarına yer verilen açıklamada, Suriye'de kurulan geçici yönetim temsilcilerinin devlet kurumlarını çalıştıracağını, düzen ve güvenliği sağlayacağını, suç içerikli eylemleri ve yargısız infazları önleyeceğini bildirdiğine dikkati çekildi.

Suriye'de Hıristiyan ve Müslümanların yüzyıllarca birlikte yaşadığına, Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesinin merkezinin de başkent Şam'da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Suriye'nin, dini ne olursa olsun tüm vatandaşlar için vatan olması gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Suriye'deki durumun iyileştirilmesine giden yol, Suriyeliler arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararındaki temel ilkeler doğrultusunda ulusal birliği sağlamayı ve kapsamlı siyasi çözüm sürecini teşvik etmeyi hedefleyen kapsamlı diyaloğun başlatılmasından geçiyor. Suriye'nin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirlenmesi Rusya için önemli." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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