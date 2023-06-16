Rusya'dan tahıl koridoru uyarısı! Anlaşma tam kapasite uygulanmazsa...

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında, Temmuz 2022’de İstanbul'da imzalanan anlaşma, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatının yanı sıra Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Rus ürünlerine uygulanan kısıtlamalar devam ediyor.

"TAM KAPASİTE UYGULANMAZSA BİR DAHA UZATMAYIZ"

Moskova, tahıl anlaşmasının Rusya ayağıyla ilgili tarafları bir kez daha uyardı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, anlaşmanın, Rus ürünlerini de kapsayacak şekilde tam kapasite uygulanmaması halinde bir daha uzatılmayacağını söyledi.

"Maalesef, anlaşma hala Ukrayna gıda ürünlerinin ihracatıyla ilgili kısmında yürüyor. Rus ürünleriyle ilgili ayağı çalışmıyor. Bir kez daha dile getirmek zorundayım, eğer anlaşma Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin belirlediği şekliyle 17 Temmuz’a kadar çalışmazsa bir daha uzatılması söz konusu olmayacak. Dünyanın Rus buğdayına ve gübresine, Amerikan şirketlerince üretilen ve ikiyüzlülükle insani yardım söylemi arkasına saklanarak Avrupalılarca düşük fiyatlarla satın alınan Ukrayna tahılına olduğu kadar ihtiyacı var."

Öte yandan yaptırımlar konusunda İran'dan Rusya'ya destek mesajı geldi. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılan İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, "Rusya dünyanın tek kutupluluğuna direniyor ve yaptırımlara maruz kalıyor. Rusya’yla birçok küresel ve önemli konularda benzer duruş ve yaklaşımlara sahibiz." dedi.